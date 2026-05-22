Una graduada argentina celebro su grado con el joven que le guardaba parqueo

El abrazo más viral de una graduada en argentina así agradeció a quien le guardó parqueo durante años

En Buenos Aires, una historia sencilla terminó emocionando a miles de personas en redes sociales.

Pili Graziano, una joven que acababa de graduarse como contadora, decidió convertir uno de los momentos más importantes de su vida en un homenaje especial para alguien que, según ella, fue parte silenciosa de todo su esfuerzo universitario.

Todavía cubierta de espuma y celebrando junto a sus amigos afuera de la facultad, Pili salió a buscar a Adrián, el joven que durante años le ayudó guardándole un espacio para estacionar su auto mientras asistía a clases.

El video que emocionó a redes

El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en plataformas sociales.

En las imágenes se observa cómo la recién graduada corre emocionada para encontrar a Adrián y agradecerle personalmente por el apoyo constante que le brindó durante toda su etapa universitaria.

La escena conmovió a miles de usuarios por la naturalidad del gesto y por destacar un vínculo cotidiano que muchas veces pasa desapercibido.

“También fue parte de este logro”

Según relataron usuarios y publicaciones que compartieron el clip, Pili quiso reconocer públicamente que pequeños actos de ayuda también pueden convertirse en parte importante de una meta personal.

Para ella, Adrián no era solo alguien que le ayudaba con el estacionamiento: representaba una presencia constante en una rutina marcada por largas jornadas de estudio y esfuerzo académico.