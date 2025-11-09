Estas fueron las canciones que Shakira interpretó y las que quedaron fuera del primer show

La cantante Shakira dio el primer concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' el sábado 8 de noviembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito

El primer concierto de Shakira en Quito fue una noche inolvidable para los más de 35 000 asistentes que llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa la noche del 8 de noviembre de 2025.

La artista colombiana ofreció un espectáculo vibrante lleno de energía, baile y nostalgia, en el marco de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que también incluirá presentaciones este domingo 9 y el martes 11 de noviembre.

Durante dos horas, Shakira repasó buena parte de su trayectoria musical con un repertorio que combinó sus más recientes éxitos con temas que marcaron distintas etapas de su carrera.

Canciones como 'La Fuerte', 'Girl Like Me', 'Las de la intuición', 'Estoy aquí', 'Inevitable' y 'Te felicito' hicieron vibrar al público ecuatoriano, que no dejó de cantar ni un solo minuto.

El concierto también incluyó momentos emotivos con temas como 'Día de enero', 'Acróstico' y 'Copa vacía', en los que la cantante bajó el ritmo y compartió con el público un lado más íntimo y personal.

Luego, la barranquillera volvió a encender la euforia con clásicos como 'La bicicleta', 'La tortura', 'Hips don’t lie', 'Chantaje', 'Monotonía', 'Soltera', 'Si te vas', 'Ojos así', 'Pies descalzos', 'Antología', 'Suerte', 'Waka Waka', 'La loba' y 'BZRP Music Session Vol. 53', cerrando con una ovación masiva y lanzando al público 'Shaki dólares'.

Sin embargo, algunos temas emblemáticos quedaron fuera del setlist. Entre las canciones ausentes estuvieron 'Addicted to You', 'Loca', 'Rabiosa', 'Te aviso, te anuncio', 'Me enamoré', 'Try Everything' y 'El Jefe', que no formaron parte de esta primera presentación en la capital ecuatoriana.

A lo largo del espectáculo, la conexión de Shakira con el público fue total. Bailó, rió, interactuó con los asistentes. El show fue una verdadera explosión de música, canto y baile