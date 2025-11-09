Diana León, Eduardo Andrade...; así se vivió la icónica caminata de Shakira en concierto en Quito

La primera caminata con 'La Loba' en el estadio Olímpico Atahualpa, el sábado 8 de noviembre del 2025, estuvo cargada de emociones. Figuras de la televisión ecuatoriana y miembros del club de fans de Shakira participaron en el icónico momento.

Entre gritos y cantando temas como 'Las de la intuición' o 'Suerte' se preparó el exclusivo grupo que acompañaría a la colombiana para abrir el show. Luego, les entregaron los impermeables y gafas plateadas.

Con nervios y en medio de una profunda algarabia, empezaron a formarse para salir al escenario. Shakira aprovechó para saludar a sus fanáticos con una sonrisa en su rostro.

Saltando y levantando las manos realizaron el recorrido, mientras los más de 30 000 asistentes gritaban de la emoción de ver nuevamente a la barranquillera de 48 años de edad.

Diana León, presentadora de Teleamazonas, tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia. La exreina de Guayaquil resgistró cada detalle en video y compartió el momento con sus seguirores.

"No hay palabras SHAKIRA te amamos!!!! 🫶🏻 Fue tan tan emocionante! A unos cuantos metros pero todoooo valió la pena!!!!", escribió Diana León en su publicación.

También, en la caminata participó Eduardo Andrade, presentador de televisión; Joselyn Gallardo, actriz y modelo guayaquileña; Samantha Grey, actriz y bailarina guayaquileña e hija de 'Sharon La Hechicera', y Silvia Ponce, expresentadora de televisión, deportista y empresaria.