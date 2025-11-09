Diana León, Eduardo Andrade...; así se vivió la icónica caminata de Shakira en concierto en Quito
Shakira rbindará tres conciertos en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Sus fanáticos vibraron con el primer show el 8 de noviembre.
La cantante colombiana Shakira dará tres conciertos en Quito
EFE
Compartir
Actualizada:
09 nov 2025 - 14:05
La primera caminata con 'La Loba' en el estadio Olímpico Atahualpa, el sábado 8 de noviembre del 2025, estuvo cargada de emociones. Figuras de la televisión ecuatoriana y miembros del club de fans de Shakira participaron en el icónico momento.
Entre gritos y cantando temas como 'Las de la intuición' o 'Suerte' se preparó el exclusivo grupo que acompañaría a la colombiana para abrir el show. Luego, les entregaron los impermeables y gafas plateadas.
Con nervios y en medio de una profunda algarabia, empezaron a formarse para salir al escenario. Shakira aprovechó para saludar a sus fanáticos con una sonrisa en su rostro.
Saltando y levantando las manos realizaron el recorrido, mientras los más de 30 000 asistentes gritaban de la emoción de ver nuevamente a la barranquillera de 48 años de edad.
Diana León, presentadora de Teleamazonas, tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia. La exreina de Guayaquil resgistró cada detalle en video y compartió el momento con sus seguirores.
"No hay palabras SHAKIRA te amamos!!!! 🫶🏻 Fue tan tan emocionante! A unos cuantos metros pero todoooo valió la pena!!!!", escribió Diana León en su publicación.
También, en la caminata participó Eduardo Andrade, presentador de televisión; Joselyn Gallardo, actriz y modelo guayaquileña; Samantha Grey, actriz y bailarina guayaquileña e hija de 'Sharon La Hechicera', y Silvia Ponce, expresentadora de televisión, deportista y empresaria.
Compartir