Ritos y gastronomía rodean el Día de los Difuntos en Ecuador: así se conmemora en cada región

Familias se congregan en los cementerios del país para recordar sus seres queridos

Cada 2 de noviembre, se conmemora el Día de los Difuntos en Ecuador, esta es una fecha que muestra varias expresiones culturales y representativas de la identidad nacional.

Esta festividad esta relacionada entre las creencias del catolicismo con ritos prehispánicos orientados a la conexión espiritual con los antepasados.

A lo largo del territorio ecuatoriano, la preparación y consumo de la colada morada acompañada por las guaguas de pan simbolizan la memoria colectiva y la fraternidad comunitaria.

La quema del palo santo es otro de los elementos que en hogares y cementerios se utiliza para crear un ambiente de serenidad para recordar a quienes ya partieron y guiar su retorno simbólico.

Pero más allá de lo religioso, esta jornada refleja un diálogo vivo de la cultura donde la gastronomía, la música y la oralidad evitan el olvido de quienes han partido del mundo terrenal.

Sierra: banquetes sagrados, vigilias y la memoria de los ancestros

En las provincias de la Sierra, la conmemoración se centra en las visitas masivas a los cementerios para realizar mingas, adornar las tumbas con flores y velas, y degustar alimentos en compañía de la familia.

En zonas rurales e indígenas de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, las familias llevan a los camposantos los platos preferidos de sus difuntos, según la creencia popular así pueden compartir y honrar la memoria de sus seres queridos.

En Riobamba resurge la figura del 'Animero', un personaje vestido de blanco que recorre los cementerios rezando con una calavera en mano por las almas en pena.

Y en Cañar persiste el juego del Piruruy, donde con unos dados elaborados y tallados en hueso se pueden interpretar los mensajes que envian los difuntos desde el más allá.

Costa: serenatas, procesiones fluviales y visitas al cementerio

En la Costa, las tradiciones combinan la solemnidad religiosa con expresiones de afecto popular.

En Guayaquil se registran visitas masivas en el Cementerio General, mientras que en Manabí las familias acuden a los recintos para ofrecer serenatas, también escriben cartas a sus seres queridos y se elaboran platos típicos de la zona para compartir en comunidad.

En la provincia de Esmeraldas, se realizan procesiones en balsas por ríos y mar, que van acompañadas de rezos y canticos.

En Santa Elena, se organizan concursos artesanales y festivales gastronómicos, además que en varios pueblos de la Ruta del Spondylus sobrevive la tradición infantil del pedir pan al canto de "Ángeles somos, de las almas venimos...".

Amazonía: rituales selváticos y bebidas comunitarias

Las comunidades indígenas de la región amazónica conmemoran a sus finados integrando saberes ancestrales.

La conmemoración se articula mediante ferias gastronómicas y reuniones comunitarias donde se elaboran bebidas sagradas como la chicha de yuca o de chonta.

En estos encuentros, los ancianos y líderes comparten relatos sobre la historia de la comunidad, honrando las enseñanzas de los antepasados y reafirmando el vínculo entre la naturaleza y el mundo espiritual.

Galápagos: encuentros comunitarios y misas campestres

En la región insular, las familias participan en ferias comunitarias donde se elabora y degusta la colada morada y las guaguas de pan.

Además realizan misas al aire libre y reuniones familiares que combinan la tradición religiosa continental con la identidad del archipiélago.