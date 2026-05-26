Corte de agua afecta a sectores de Quito por problemas en tanque

Los cortes de agua en Quito son ocasionados por bajos niveles en tanques de abastecimiento.

Al menos seis sectores de Quito permanecen sin agua este martes 26 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Empresa de Agua Potable, el nivel de agua en el tanque La Floresta se encuentra bajo, lo que ocasionó la suspensión del servicio.

Este tanque abastece a la parroquia La Merced, por lo que estos sectores resultaron afectados por el corte:

La Cocha

San Marcos

Curiquingue

El Guangal

Bellavista

Guantugloma

"Retomaremos el cronograma de abastecimiento" desde la mañana del miércoles, indicó la Epmaps.

Mientras tanto, se mantendrán tanqueros en estos sectores para abastecer de agua potable a los moradores.