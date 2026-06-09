Un astronauta italiano y un estadounidense de origen salvadoreño forman parte de Artemis III

La NASA presenta a los cuatro astronautas de Artemis 3

La NASA presentó este martes a la tripulación de Artemis III, la misión que marcará un nuevo paso en el regreso de humanos a la Luna y que pondrá a prueba complejas maniobras de acoplamiento espacial.

Entre los astronautas seleccionados destacan un italiano y un estadounidense de origen salvadoreño, quienes participarán en una de las misiones más ambiciosas de la agencia espacial estadounidense en los últimos años.

La presentación oficial se realizó desde el Centro Espacial Lyndon B. Johnson, en Estados Unidos, durante una transmisión en vivo compartida por la NASA.

El objetivo de Artemis III

La misión Artemis III tiene previsto evaluar capacidades de acoplamiento con módulos de aterrizaje comerciales en órbita terrestre baja, considerado un paso clave para futuras misiones tripuladas hacia la superficie lunar.

El proyecto forma parte del programa Artemis, con el que la NASA busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar futuras expediciones hacia Marte.

Una misión histórica

La agencia espacial calificó a Artemis III como una de las misiones más complejas de la historia debido a las pruebas tecnológicas y operaciones que realizará en el espacio.

La misión también representa un avance en cooperación internacional, al incluir astronautas de distintas nacionalidades en la nueva etapa de exploración lunar.

La NASA prevé que Artemis III se convierta en una de las operaciones espaciales más seguidas de los próximos años.