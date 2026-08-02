Cometa podrá ser visto en Ecuador y su punto de mayor brillo será este 3 de agosto

El cometa 10P/Tempel se aproxima a la Tierra y se podrá observar desde Ecuador.

Los amantes de la astronomía podrán observar el cometa 10P/Tempel, un cuerpo celeste de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro que alcanzará su máximo brillo el próximo lunes 3 de agosto, según informó el Observatorio Astronómico de Quito.

Este cometa, cuya órbita alrededor del Sol se completa cada 5,36 años. Cuando se acerca a nuestra estrella, el aumento de la temperatura provoca la evaporación de sus gases y crea una silueta verdosa y una cola de polvo.

Durante los primeros días de agosto, el 10P/Tempel llegará a su punto de mayor cercanía con la Tierra, situándose a unos 62 millones de kilómetros del planeta.

El lunes 3 de agosto será la fecha ideal para observar el fenómeno, ya que el cometa alcanzará su máximo resplandor.

Para apreciarlo con mayor claridad, el Observatorio Astronómico de Quito se recomienda utilizar binoculares astronómicos o un telescopio de pequeño tamaño.

Desde Ecuador, el cometa 10P/Tempel podrá localizarse en el cielo entre las constelaciones de Capricornio y Pez Austral.