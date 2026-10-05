Así serán los debates de alcaldes y prefectos para las elecciones seccionales en Ecuador

Imagen referencial de cómo será el debate para las eleciones seccionales en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que se realizarán 45 debates electorales obligatorios previo a las elecciones seccionales en Ecuador.

En total se desarrollarán 21 debates para prefecturas y 24 para alcaldías, en las provincias o cantones que tengan más de 100 000 electores. Los encuentros se realizarán entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para escoger a los nuevos alcaldes, prefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La ciudadanía podrá definir los temas

El CNE habilitó desde el 1 hasta el 14 de octubre de 2026 una encuesta ciudadana para recoger propuestas que servirán como insumo para definir los cuatro ejes temáticos de los debates.

Los temas estarán relacionados con las competencias de las prefecturas y alcaldías y también se tomarán en cuenta los planes de trabajo presentados por los candidatos al momento de su inscripción. La propuesta final será elaborada por el Comité Nacional de Debates Electorales.

Cada uno de los cuatro ejes tendrá una duración de 20 minutos. Además, los candidatos podrán formularse preguntas directamente en los ejes 1 y 4. En los ejes 2 y 3, las preguntas estarán a cargo del Comité Nacional de Debates.

"Los candidatos participarán en la formulación de preguntas en los ejes temáticos 1 y 4, lo que permite generar intercambios directos entre las candidaturas y profundizar en sus posiciones frente a los temas planteados", se detalla en el Manual Ecuador Debate del CNE.

"Por su parte, en los ejes temáticos 2 y 3, las preguntas serán elaboradas por el Comité Nacional de Debates, instancia técnica y multidisciplinaria encargada de definir los contenidos temáticos del debate", añade el documento.

¿Cuánto durará cada debate?

Cuando participen ocho candidatos o menos, el debate tendrá un solo bloque de hasta 90 minutos.

Si existen más de ocho candidatos, el encuentro se dividirá en dos bloques de hasta 90 minutos cada uno, por lo que podrá extenderse hasta aproximadamente tres horas.

La primera franja horaria será de 19:00 a 20:30, mientras que la segunda irá de 20:35 a 22:05. Entre ambos bloques habrá una pausa informativa de cinco minutos.

Cuando una provincia tenga que realizar dos o más debates el mismo día, estos podrán comenzar desde las 16:00.

Preguntas y tiempos de intervención

En los segmentos en los que los candidatos puedan interpelarse, la dinámica tendrá tiempos establecidos:

15 segundos para formular la pregunta.

para formular la pregunta. 1 minuto para la exposición.

para la exposición. 15 segundos para la interpelación.

para la interpelación. 30 segundos para responder.

Al final, cada candidato tendrá 25 segundos para emitir un mensaje de cierre dirigido al electorado desde su atril.

Todo se definirá mediante sorteos públicos

El orden de ubicación de los candidatos, la franja horaria, el orden para formular preguntas e interpelar, el orden de respuesta y la participación en los diferentes ejes serán determinados mediante sorteos públicos.

Estos sorteos se realizarán en las Delegaciones Provinciales Electorales, con la presencia de notarios públicos.

Cpccs contará con 65 candidatos en la papeleta

Habrá 21 moderadores

El CNE seleccionará 21 moderadores para los debates. Estos podrán intervenir y llamar al orden a los candidatos cuando sus intervenciones se alejen del eje temático, con interrupciones de hasta 10 segundos.

Los debates se desarrollarán de preferencia en estudios de televisión que cuenten con las condiciones técnicas para producir y transmitir la señal en vivo. También podrán utilizarse auditorios, teatros u otros espacios adecuados.

Los medios de comunicación privados y comunitarios de cada jurisdicción podrán conectarse a la señal y retransmitir los debates en directo.

¿Qué no podrán llevar los candidatos?

Durante el debate, los aspirantes no podrán ingresar al set con celulares, dispositivos inteligentes, lentes inteligentes, apuntadores, auriculares inalámbricos, libros, diarios, revistas u otros objetos físicos.

Sí podrán utilizar documentos de respaldo, ayudas memoria, gráficas y láminas informativas, según las reglas establecidas para el debate.

Nuevas jurisdicciones tendrán debates

De acuerdo con la planificación del CNE, por primera vez se realizarán debates en las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos y Morona Santiago.

También se incorporan los cantones de Quinindé, El Carmen y Rumiñahui. Las provincias que concentrarán el mayor número de debates serán Guayas y Manabí, con cinco cada una.