El Sol revela su rostro con el mayor nivel de detalle jamás captado

Un equipo internacional de científicos obtuvo las imágenes más detalladas de la superficie del Sol gracias al telescopio Daniel K. Inouye, ubicado en Hawái. Las fotografías permiten observar diminutos remolinos y estructuras de plasma que hasta ahora habían pasado desapercibidos y que podrían cambiar la forma en que se entiende la actividad magnética de nuestra estrella.

¿Qué muestran las nuevas imágenes?

Las imágenes muestran remolinos de plasma y estructuras nunca antes observadas en la superficie del Sol. Según los científicos, estos hallazgos ayudarán a comprender cómo se mueve y distribuye la energía en nuestra estrella.

Un paso para resolver un antiguo misterio

Los científicos esperan que estas observaciones permitan entender mejor por qué la corona solar, la capa más externa del Sol, alcanza temperaturas de millones de grados, muy superiores a las de su superficie visible. Resolver este enigma es uno de los grandes desafíos de la física solar desde hace décadas.

¿Por qué este hallazgo también importa en la Tierra?

Comprender el comportamiento del campo magnético solar también permitirá mejorar la predicción del clima espacial. Las tormentas solares pueden afectar satélites, sistemas de comunicación, navegación GPS e incluso redes eléctricas, por lo que conocer cómo se originan estos fenómenos es clave para reducir sus impactos.

El telescopio más potente para observar el Sol

El Telescopio Solar Daniel K. Inouye, el más potente del mundo para observar el Sol, permite captar detalles sin precedentes que ayudarán a comprender mejor el comportamiento de nuestra estrella.