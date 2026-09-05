Grasa de donantes fallecidos se usa como tratamiento para recuperar curvas

La medicina estética explora el uso de tejido adiposo de donantes fallecidos para recuperar volumen en zonas reducidas por la pérdida de peso.

Perder grasa para después volver a colocarla en el cuerpo. Esa es una de las tendencias que llama la atención en la medicina estética de Estados Unidos.

La diferencia está en su origen, la grasa puede provenir de una persona fallecida.

¿Cómo funciona?

Uno de los productos que ha puesto esta práctica bajo la lupa es alloClae, elaborado con tejido adiposo humano donado que pasa por un proceso de tratamiento y esterilización.

La American Society of Plastic Surgeons (ASPS) explicó el 22 de abril de 2026 que puede utilizarse para recuperar volumen en zonas como busto, caderas y glúteos.

A diferencia de una lipotransferencia tradicional, no es necesario extraer primero grasa del propio paciente. Esto abre una posibilidad para quienes, después de adelgazar considerablemente, tienen poca grasa disponible.

Grasa de fallecidos para recuperar curvas. Tiger Aesthetics

¿Qué tiene que ver Ozempic?

Medicamentos GLP-1 como la semaglutida han transformado la pérdida de peso. Sin embargo, al adelgazar también puede disminuir el tejido adiposo que da volumen al rostro y otras partes del cuerpo.

Un estudio publicado el 18 de mayo de 2026 en Dermatologic Surgery analizó cambios faciales asociados a la pérdida de peso con GLP-1 y describió pérdida de volumen, hundimiento facial, flacidez y alteraciones del contorno.

La cirugía estética ya comienza a estudiar a estos pacientes.

Una investigación vinculada a Harvard Medical School, publicada el 16 de abril de 2026, encontró que el 56.9% de los pacientes estudiados que habían utilizado GLP-1 y luego se sometieron a cirugía de contorno corporal recibió procedimientos relacionados con el busto.

¿La siguiente parada será el rostro?

Actualmente, alloClae se utiliza para recuperar volumen corporal. Pero la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS) informó en abril de 2026 sobre DermaClae, una formulación con partículas más pequeñas pensada para aplicaciones faciales.

Los especialistas advierten que todavía faltan datos a largo plazo sobre algunos de estos tratamientos.

La tendencia deja una paradoja, después del boom por perder grasa, la industria estética ahora busca nuevas formas de devolverla justo donde algunos pacientes quieren conservar sus curvas.