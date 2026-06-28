Luna de Fresa: ¿cuándo se verá desde Ecuador este 2026?

La Luna de fresa será visible desde Ecuador el lunes 29 de junio de 2026.

La Luna de Fresa iluminará el cielo la noche del lunes 29 de junio de 2026.

Aunque su nombre puede hacer pensar que el satélite natural adquirirá un tono rosado, en realidad se trata de la Luna llena de junio y su denominación tiene un origen histórico, no relacionado con su color.

El nombre proviene de pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente de los algonquinos, que utilizaban las fases de la Luna para marcar las estaciones.

La Luna llena de junio coincidía con la época de cosecha de las fresas silvestres, de ahí que se popularizara el nombre de "Luna de Fresa".

¿Cuándo y cómo ver la Luna de Fresa en Ecuador?

En Ecuador, el fenómeno alcanzará su punto máximo alrededor de las 18:57 del lunes 29 de junio, poco después de la puesta del Sol.

Será visible a simple vista siempre que el cielo esté despejado.

La Luna de Fresa de 2026 también será una microluna, ya que ocurrirá cuando nuestro satélite se encuentre cerca de su punto más alejado de la Tierra (apogeo).

Esto significa que se verá ligeramente más pequeña que una superluna, aunque la diferencia será difícil de notar a simple vista.

¿Por qué se llama Luna de Fresa si no es de color rosa?

No. A pesar de su nombre, la Luna mantendrá su color habitual.

Sin embargo, cuando aparezca cerca del horizonte podría verse con tonos amarillos, anaranjados o ligeramente rojizos debido a la atmósfera terrestre, un efecto similar al que ocurre durante los atardeceres.