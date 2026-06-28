Austria enfrentará a España en el Mundial tras milagroso empate con Argelia

Con un gol en el minuto 90+6, Austria firmó este sábado un empate 3-3 ante Argelia en Kansas City que clasifica a ambas selecciones a los dieciseisavos de final del Mundial, en los que la escuadra europea enfrentará a España.

El gol de Sasa Kalajdzic, que acababa de ingresar, rescató a Austria de una eliminación a la que parecía condenarle un tanto de la estrella argelina Riyad Mahrez en el 90+3'.

Austria se quedó así con el segundo lugar del Grupo J con 4 puntos, por detrás de Argentina (9), que ganó 3-1 el sábado a Jordania, última sin puntuar.

Argelia también sumó 4 puntos y avanzó como una de las mejores terceras, provocando la eliminación de Irán.

La escuadra norteafricana, que sólo había avanzado a las eliminatorias en su anterior participación en 2014, enfrentará a Suiza el 2 de julio.

En esa misma fecha, Austria chocará con España en Los Ángeles intentando alargar su primera presencia mundialista desde 1998.

El fantasma de la "Vergüenza de Gijón

El enfrentamiento entre austriacos y argelinos, que cerraba la fase de grupos, estaba rodeado de suspicacias desde antes del pitido inicial.

Por una parte, ambos equipos sabían que el perdedor quedaba eliminado mientras que un empate los clasificaba a ambos.

En ese supuesto, Austria quedaba en el segundo lugar pero salía en teoría perjudicada al ponerse en el camino de la poderosa España.

Con el marcador empatado 2-2, jugadores de ambos equipos pasaron casi media hora sin apenas intentos de atacar, provocando abucheos en las gradas del estadio, de las que muchos aficionados se marcharon anticipadamente.

La pasividad entre los dos equipos en la recta final resucitó el fantasma de un partido del Mundial 1982 conocido como la "Vergüenza de Gijón".

Ese día, Austria perdió 1-0 ante Alemania Occidental sin que ninguno de los equipos hiciera nada por intentar cambiar ese marcador, que los clasificaba precisamente a costa de Argelia.

Este sábado, ambos seleccionadores negaron haber tenido la intención de firmar un empate.

"Cuando un partido como este termina 3-3, nadie puede asumir que haya habido un acuerdo o nada parecido, especialmente con lo visto en los últimos 90 segundos", declaró ante la prensa el entrenador de Austria, Ralf Rangnick.

"Mi idea siempre es salir a la cancha a ganar el partido, y es lo que pasó hoy", dijo el técnico de Argelia, Vladimir Petkovic.

"Hubo unos 15 minutos en que ambos equipos fueron un poco pasivos. Pero esto no era una falta de ganas o de querer perder sino de ver cómo actuaba el rival e intentar entender como dañarles", afirmó el timonel de los norteafricanos que, con ese empate de último segundo, eludieron enfrentar a la favorita España.