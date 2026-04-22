Misión Polaris: Los seres más resistentes de Chile que viajan al espacio

Investigadores chilenos enviarán microorganismos de la Antártida al espacio

Un equipo liderado por la científica Jenny Blamey llevará al espacio microorganismos provenientes de la Antártida y del desierto de Atacama en una misión sin precedentes.

El objetivo es estudiar cómo estas formas de vida resisten condiciones similares a las del espacio exterior.

¿Por qué estos microorganismos son únicos?

Los organismos seleccionados provienen de ambientes extremos de Chile, donde sobreviven en condiciones difíciles.

Según los investigadores, algunos de ellos son tan primitivos que podrían ayudar a entender el origen de la vida.

Estos microorganismos han logrado adaptarse a entornos sin oxígeno, con temperaturas extremas y alta radiación, lo que los convierte en candidatos ideales para este experimento.

Condiciones extremas en el espacio

Las muestras serán enviadas a la Estación Espacial Internacional, donde estarán expuestas al vacío del espacio durante varios meses.

En ese tiempo enfrentarán temperaturas que van desde -45 hasta 60 grados Celsius, además de radiación intensa y ausencia de gravedad.

Objetivo de la misión Polaris

La misión, llamada Polaris, busca entender si estos microorganismos pueden sobrevivir y adaptarse fuera de la Tierra. Los resultados podrían abrir nuevas puertas en la ciencia.

Tras su permanencia en órbita, las muestras regresarán al planeta para ser analizadas en laboratorio.

Aplicaciones para el futuro

Los científicos creen que estos organismos podrían ser clave para futuras misiones espaciales. Por ejemplo, podrían utilizarse para generar materiales o incluso recursos en viajes largos.

Esto sería especialmente útil en proyectos que apuntan a la colonización de otros cuerpos celestes.

Mirando hacia la Luna y Marte

Las agencias espaciales ya planean misiones tripuladas a la Luna y, a más largo plazo, a Marte. En este contexto, entender cómo sobrevivir en ambientes extremos es fundamental.

Los microorganismos podrían convertirse en aliados para sostener la vida humana en el espacio.

Fecha y lanzamiento

El lanzamiento está previsto para el 11 de mayo desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Este experimento marca un nuevo paso en la exploración científica y podría redefinir lo que sabemos sobre la vida más allá de la Tierra.