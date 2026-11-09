Toque de queda en Ecuador: ¿cuándo termina la restricción en las cinco provincias?
El toque de queda rige en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas desde el 1 de noviembre.
La Policía y FF.AA. ejecutaron operaciones de seguridad durante el toque de queda.
Policía Nacional
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Actualizado:
09 nov 2026 - 07:24
El toque de queda en cinco provincias de Ecuador finalizará este martes 10 de noviembre de 2026, a las 05:00. La restricción comenzó el domingo 1 de noviembre y se aplica diariamente entre las 00:00 y las 05:00.
La disposición no contempla a todo el país, sino únicamente a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las organizaciones criminales.
Durante el horario establecido, se restringe la circulación de personas y vehículos en espacios públicos. Además, efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollan operativos para combatir las estructuras delictivas.
¿Cuáles son los resultados del toque de queda?
Según cifras del Ministerio del Interior, entre el inicio de la medida hasta el 8 de noviembre se registraron 2 292 personas aprehendidas por policías y militares.
La Policía detuvo a 1 763 personas, de ellas 760 fueron por incumplir el toque de queda, mientras que otras 1 003 fue por diferentes delitos, entre ellos tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.
Los operativos también dejaron los siguientes resultados:
- 204 armas de fuego decomisadas
- 1 647 municiones incautadas
- 565 automóviles retenidos y recuperados
- 1 188 motocicletas retenidas y recuperadas
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