Toque de queda en Ecuador: ¿cuándo termina la restricción en las cinco provincias?

La Policía y FF.AA. ejecutaron operaciones de seguridad durante el toque de queda.

El toque de queda en cinco provincias de Ecuador finalizará este martes 10 de noviembre de 2026, a las 05:00. La restricción comenzó el domingo 1 de noviembre y se aplica diariamente entre las 00:00 y las 05:00.

La disposición no contempla a todo el país, sino únicamente a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las organizaciones criminales.

Durante el horario establecido, se restringe la circulación de personas y vehículos en espacios públicos. Además, efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollan operativos para combatir las estructuras delictivas.

🚨𝐃Í𝐀 𝟗 | 𝐓𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐀 🎥 La Policía Nacional mantiene despliegues operativos para garantizar el cumplimiento del toque de queda. https://t.co/3Fl1XuzVxV — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 9, 2026

¿Cuáles son los resultados del toque de queda?

Según cifras del Ministerio del Interior, entre el inicio de la medida hasta el 8 de noviembre se registraron 2 292 personas aprehendidas por policías y militares.

La Policía detuvo a 1 763 personas, de ellas 760 fueron por incumplir el toque de queda, mientras que otras 1 003 fue por diferentes delitos, entre ellos tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los operativos también dejaron los siguientes resultados: