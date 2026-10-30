¿Un nuevo planeta más allá de Plutón? Astrónomos descubren un gigantesco cuerpo celeste

El Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, identificó un posible nuevo planeta enano ubicado más allá de Plutón.

Un equipo de astrónomos descubrió un enorme objeto helado más allá de Plutón que podría ser reconocido como un nuevo planeta enano. El hallazgo fue realizado por el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, y difundido en octubre de 2026.

El cuerpo celeste, denominado 2026 ED138, tendría un diámetro de entre 600 y 1 500 kilómetros, según las primeras estimaciones. Además, se encuentra a una distancia del Sol equivalente a 46 veces la separación entre la Tierra y nuestra estrella.

Los científicos calculan que este objeto tarda aproximadamente 281 años en completar una vuelta alrededor del Sol.

¿Cómo descubrieron el posible planeta enano?

El astrofísico Matthew Holman identificó el objeto el 13 de octubre de 2026, mientras analizaba imágenes captadas por el Observatorio Vera C. Rubin durante los primeros meses del año.

Su tamaño y brillo llamaron la atención de los investigadores, quienes revisaron registros anteriores para confirmar el hallazgo.

En total, encontraron 30 observaciones realizadas entre marzo y julio de 2026. También utilizaron imágenes de archivo que permitieron reconstruir su trayectoria desde 2016.

El objeto había pasado inadvertido porque se encuentra en una región del cielo con una gran concentración de estrellas de la Vía Láctea.

¿Será reconocido como un nuevo planeta enano?

Por ahora, 2026 ED138 es únicamente un candidato a planeta enano. Los científicos necesitan realizar nuevas observaciones para determinar con mayor precisión su tamaño y comprobar si tiene una forma aproximadamente esférica.

De confirmarse estas características, podría incorporarse a los cinco planetas enanos reconocidos oficialmente por la Unión Astronómica Internacional: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

El descubrimiento también representa un avance para el Observatorio Vera C. Rubin, que desarrolla un proyecto de exploración del cielo durante diez años para identificar nuevos cuerpos celestes y estudiar las regiones más lejanas del Sistema Solar.