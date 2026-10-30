Fuerte choque entre un tráiler, una volqueta y un vehículo liviano deja víctimas en la vía Naranjal

El choque ocurrió en la vía que conecta Naranjal con Guayaquil, a la altura del kilómetro 26.

Un grave siniestro de tránsito se registró este viernes 30 de octubre de 2026 en la provincia del Guayas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 26 de la vía Naranjal-Guayaquil, a la altura del basurero municipal.

En el siniestro estuvieron involucrados un tráiler que transportaba camarones, una volqueta y un vehículo liviano.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un choque frontal entre los dos vehículos pesados.

El automotor liviano quedó atrapado entre ambas unidades, mientras que las carrocerías presentaban daños totales por la fuerza del impacto.

Reportan personas atrapadas y posibles víctimas

En los videos grabados en el lugar se observa que los conductores del tráiler y de la volqueta quedaron atrapados entre los fierros de sus vehículos.

La emergencia generó preocupación entre las personas que transitaban por este tramo de la carretera.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos desde el sitio del accidente, habría una persona fallecida y dos heridas de gravedad.