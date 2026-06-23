Judicatura retira a conjuez de la Corte Nacional y destituye a dos servidores judiciales

Javier De La Cadena se desempeñaba como conjuez de la Corte Nacional de Justicia desde 2019.

El Consejo de la Judicatura resolvió este martes 23 de junio de 2026 la salida de un conjuez de la Corte Nacional de Justicia y la destitución de una exjueza provincial de Manabí investigada por presunta delincuencia organizada.

Las decisiones fueron adoptadas durante la sesión del Pleno realizada este 23 de junio de 2026, en la que también se analizaron varios procesos disciplinarios y cambios en dependencias judiciales del país.

Javier de la Cadena, que se desempeñaba como conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia desde 2019, regresará a la Corte Provincial de Imbabura para atender el déficit de jueces y la carga procesal existente en esa jurisdicción, indicó la Judicatura en un comunicado.

La decisión se suma a una medida similar adoptada días atrás con otro conjuez temporal de la Corte Nacional, Pablo Loayza Ortega, quien también dejó ese cargo para regresar a la Corte Provincial de El Oro.

Destituyen a exjueza de Manabí

En materia disciplinaria, el Pleno resolvió destituir a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y jueza provincial identificada con las iniciales M.R.B.Z.

De acuerdo con la resolución, la exfuncionaria habría incurrido en una falta disciplinaria relacionada con la recepción de préstamos, bienes, favores o servicios que podrían comprometer la imparcialidad de un servidor judicial.

La Judicatura informó que el expediente se originó a partir de información obtenida dentro de una investigación relacionada con delincuencia organizada.

Exdirector de la Judicatura en Cotopaxi quedó fuera

Durante la misma sesión, el organismo destituyó al exdirector provincial de la Judicatura en Cotopaxi, identificado con las iniciales M.G.R.D.

Según el Consejo, el exfuncionario archivó y ratificó la inocencia de una jueza que enfrentaba un sumario por una presunta falta gravísima, pese a que este tipo de resoluciones corresponden exclusivamente al Pleno del organismo.

Además de las sanciones y cambios administrativos, la Judicatura designó a Vicente Hidalgo Maldonado como juez temporal del Tribunal de Garantías Penales Especializado en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.