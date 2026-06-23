Hombre robó celular de un motociclista muerto en siniestro de tránsito en Guayas

Un motociclista murió atropellado y un hombre robó su celular.

Un hombre robó el celular de un motociclista que murió atropellado en Durán, provincia de Guayas, este martes 23 de junio de 2026.

La víctima viajaba en su motocicleta cuando fue atropellado por un camión en la vía Durán - Boliche.

El siniestro se registró alrededor de las 14:30. Según la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), el camión huyó del lugar.

En videos difundidos en redes sociales se observa como un hombre se acerca a la víctima tendida en la calzada y se lleva el celular que sacó de su bolsillo.

El hombre vestido con camiseta azul, pantalón gris y gorra recogió el celular y lo guardó en su ropa.

Luego de mirar la escena por unos segundos, el hombre abandona el lugar corriendo por la carretera.

La escena fue acordonada y el cadáver fue levantado por personal de Medicina Legal para trasladarlo a la morgue.