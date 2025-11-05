La Luna de Castor será la segunda que se verá en 2025

La Superluna del Castor iluminará el cielo de Ecuador este miércoles 5 de noviembre del 2025. Esta será la segunda de tres lunas más grandes y brillantes que se verán en el año.

El espectáculo celestial se podrá ver en su máximo esplandor este miércoles, pero se extenderá hasta la noche del jueve 6 de noviembre del 2025. Se observará a simple vista, si las condiciones climáticas lo permiten.

Esta será la superluna más grande de todo 2025 y la única luna llena de noviembre. Este miércoles se ubicar a solo 356 000 kilómetros de la Tierra, lo cual permitirá que se aprecie aproximadamente entre un 7 y 8% más grande y hasta un 15% más brillante de lo normal.

El nombre de 'Luna del Castor' tiene su origen históricamente porque coincide con la época en que estos animales se preparan activamente para el invierno.

Noviembre es la época del año cuando los castores se vuelven muy activos construyendo sus presas y preparándose para el frío. Los castores no hibernan y por eso tienen que hacer mucho antes de la llegada del invierno.

Según otra versión, también este nombre está asociado con los cazadores de pieles de castores, pues este mes era la última oportunidad para los cazadores de atrapar estos animales.