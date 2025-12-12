Gemínidas: La última lluvia de meteoros del 2025 se verá en Ecuador el fin de semana

La lluvia de meteoros Gemínidas se verá desde la noche del 13 de diciembre del 2025

Las Gemínidas serán la última lluvia de meteoros del 2025. Este evento astronómico único se podrá ver desde Ecuador y gran parte del planeta el sábado 13 de diciembre del 2025.

La lluvia de meteoros está activa desde el 4 de diciembre, pero alcanzará su pico la noche del sábado 13 y madrugada del domingo 14 de diciembre. Los meteoros Gemínidas son muy brillantes, tienen colas largas y son de color blanco, amarillos, rojos, azules y verdes.

"Esta lluvia de meteoros es especial debido a que es multicolor y es la única notable lluvia de estrellas que no proviene de un cometa. Son restos dejados por el asteroide 3200 Faetón", detalla Star Walk Space, portal especializado en temas astronómicos.

Durante su pico producen hasta 150 meteoros por hora en condiciones óptimas. Este año, las condiciones para observar las Gemínidas son favorables porque la Luna menguante no interferirá.

¿A qué se verán las Gemínidas?

En Ecuador los primeros meteoros se verán desde las 19:00 y pueden prolongarse hasta el amanecer. No necesitas telescopio ni binoculares para verlos, solo un lugar oscuro y una vista amplia del cielo.