En vivo el eclipse lunar parcial: Así puede seguir la transmisión del fenómeno desde Ecuador

Este jueves 27 de agosto de 2026, un eclipse total teñirá a la Luna de rojo

Ecuador será uno de los países de América Latina desde donde podrá observarse el eclipse lunar parcial de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que ocurrirá durante la noche de este jueves 27 de agosto y continuará en la madrugada del 28.

Durante el evento, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, provocando que parte del satélite quede cubierta por la sombra terrestre. En el momento de mayor ocultación, cerca del 93% de la Luna quedará dentro de la sombra, lo que hará que adquiera una apariencia rojiza.

El Observatorio Astronómico de Quito transmitirá en directo el eclipse con apoyo de sus equipos de observación.

La institución también anunció la apertura de sus instalaciones para que el público pueda apreciar el fenómeno mediante telescopios electrónicos y con la orientación de especialistas.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en Ecuador?

El fenómeno comenzará a las 20:23 y se extenderá hasta las 02:01 del viernes 28. El momento más esperado llegará a las 23:12, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar estará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra que proyecta la Tierra.

Estas son las horas previstas para cada etapa del eclipse:

20:23: comienza el eclipse penumbral.

21:33: comienza el eclipse parcial.

23:12: máximo del eclipse.

00:51: termina el eclipse parcial.

02:01: finaliza el eclipse penumbral.

Así luice el eclipse de Luna desde la Plaza de la Independencia en Quito API Así luice el eclipse de Luna desde la Plaza de la Independencia en Quito API Así luice el eclipse de Luna desde la Plaza de la Independencia en Quito API

¿Se necesitan lentes especiales para ver el eclipse?

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para los ojos.

El fenómeno puede apreciarse a simple vista. Binoculares o telescopios únicamente permitirán observar con mayor detalle la superficie lunar y el avance de la sombra.

Para fotografiarlo con un celular es recomendable utilizar un trípode o mantener el dispositivo estable y evitar abusar del zoom digital.

El fenómeno completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, aunque la fase parcial más evidente se extenderá durante poco más de tres horas.