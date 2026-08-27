Quito será sede por primera vez de los ‘Óscar’ de las bodas en Latinoamérica.

La capital será sede de la séptima edición de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA) 2026, considerados los ‘Óscar’ de este sector.

El encuentro se desarrollará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y reunirá a más de 300 invitados internacionales y alrededor de 250 profesionales entre organizadores de eventos, hoteles, agencias de viajes y proveedores especializados.

Tres días dedicados a bodas y eventos

La agenda comenzará el 31 de agosto con una cena de jurados internacionales. El 1 de septiembre se realizará un foro, una rueda de negocios y un cóctel de apertura, mientras que el 2 de septiembre será la gala de premiación.

Además, Quito Turismo está nominada como Mejor Entidad Promotora de Turismo de Reuniones de Quito, Ecuador. En la edición de 2025, la capital ya recibió reconocimientos como destino romántico y por la promoción del turismo de reuniones y romance.

Quito apuesta por las bodas destino

La elección de la capital busca impulsar el denominado turismo de romance, que incluye bodas destino, lunas de miel y otras celebraciones.

Según estimaciones difundidas por Quito Turismo, los visitantes de este segmento generan un gasto promedio de alrededor de USD 690 diarios y permanecen entre cuatro y seis noches, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte y proveedores de eventos.

Espacios del Centro Histórico, haciendas, hoteles y entornos naturales como el Chocó Andino forman parte de la oferta con la que Quito busca posicionarse como destino internacional para bodas y grandes eventos.