Sismo de magnitud 3.1 se registró en Imbabura este 27 de agosto

Un sismo de magnitud 3.1 se registró la noche de este jueves 27 de agosto de 2026 en la provincia de Imbabura, según información del Instituto Geofísico (IG).

El movimiento ocurrió a las 19:33 y tuvo su epicentro a 10.08 kilómetros de Atuntaqui, con una profundidad de 11 kilómetros.

Ciudadanos reportaron en redes sociales haber sentido el temblor en Atuntaqui, Ibarra y Cotacachi. Otros reportes también señalaron que fue percibido en Otavalo y Urcuquí.

Otros sismos se registraron este jueves

El movimiento en Imbabura ocurrió horas después de que otros tres sismos sacudieran el sur del país, con epicentros en El Guabo, provincia de El Oro, y la zona fronteriza entre Perú y Ecuador.

El registro oficial del Instituto Geofísico muestra eventos revisados de magnitud 4.8, 4.5 y 3.9 durante el mediodía de este jueves.

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños materiales por el sismo registrado en Imbabura.