¿Por qué se decretó feriado nacional en Ecuador el viernes 20 de noviembre?

En Loja se desarrolla el Festival de Artes Vivas del 12 al 22 de noviembre.

Ecuador tendrá un feriado nacional el viernes 20 de noviembre de 2026, luego de que el presidente Daniel Noboa firmara el Decreto Ejecutivo 507, con el que dispuso la suspensión de la jornada laboral en todo el país.

La medida permitirá unir el día de descanso con el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de noviembre, generando tres días consecutivos de descanso.

Según el Gobierno Nacional, la decisión busca incentivar la movilidad interna y promover la participación y asistencia de las personas al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL), que se desarrollará del 12 al 22 de noviembre en esa ciudad.

¿El feriado del 20 de noviembre es recuperable?

No. El Decreto Ejecutivo 507 establece que la jornada laboral suspendida no será recuperable. Esto significa que los trabajadores no tendrán que compensar las horas correspondientes a ese viernes en días posteriores.

La disposición tiene alcance nacional y se aplica tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Por lo tanto, las instituciones estatales y las empresas privadas deberán suspender sus actividades laborales ordinarias durante esa fecha.

¿Qué servicios funcionarán durante el feriado?

Aunque se suspenderá la jornada laboral, determinados servicios deberán continuar operando durante el feriado nacional.

El decreto dispone que se mantenga la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales, entre ellos: