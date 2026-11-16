Seis detenidos con más de 6 000 galones de combustible en Quinindé

Operativo en una estación de servicio de Quinindé

Seis personas fueron detenidas con más de 6 000 galones de combustible durante un operativo realizado la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

La intervención ocurrió alrededor de las 03:00 en la estación de servicio Santa Elvira.

En el lugar, los equipos encontraron aproximadamente 6 000 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos. Además, identificaron dos camiones, un vehículo tipo SUV y un taxi que estarían relacionados con el caso.

Investigan conexión con una toma clandestina del poliducto

Según las primeras indagaciones, el combustible habría sido extraído de una toma clandestina, conocida como pinchazo, detectada en el kilómetro 75 del poliducto Esmeraldas-Quito.

Las autoridades investigan si las personas detenidas y los vehículos identificados participaron en el transporte y la comercialización irregular del producto.

Las seis personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer el nivel de responsabilidad de los detenidos.