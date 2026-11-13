Rocky volvió a los cines de Ecuador por su 50 aniversario junto a una biopic

El póster oficial del reestreno de 'Rocky' se difunde en el contexto del 50 aniversario de la película.

La película original fue escrita por Stallone y dirigida por John G. Avildsen. Estrenada en 1976, 'Rocky' obtuvo 10 nominaciones a los premios Óscar y ganó tres estatuillas: mejor película, mejor dirección y mejor montaje.

Este clásico regresó a las salas de cine ecuatorianas por su 50 aniversario en una versión remasterizada en 4K.

El reestreno en Ecuador fue el miércoles 11 de noviembre y hay funciones programadas hasta el domingo 15.

'Yo soy Rocky: película biográfica

Por otra parte, 'Yo soy Rocky' (I Play Rocky), la producción biográfica sobre los orígenes del filme, se estrenó en Ecuador el jueves 12 de noviembre y está disponible en las carteleras de Supercines y Multicines.

El póster oficial de 'I Play Rocky' muestra a un protagonista joven durante la grabación de la película clásica. World Boxing Council

Dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, la película aborda las dificultades que enfrentó Stallone para llevar su guion a la pantalla y conseguir interpretar al personaje principal, pese a las ofertas que recibió por la historia.