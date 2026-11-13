Rocky volvió a los cines de Ecuador por su 50 aniversario junto a una biopic
'Rocky', protagonizada por Sylvester Stallone, regresó a salas de cine seleccionadas junto a 'I Play Rocky', una película biográfica sobre la historia del actor.
El póster oficial del reestreno de 'Rocky' se difunde en el contexto del 50 aniversario de la película.
World Boxing Council
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Actualizado:
13 nov 2026 - 14:12
La película original fue escrita por Stallone y dirigida por John G. Avildsen. Estrenada en 1976, 'Rocky' obtuvo 10 nominaciones a los premios Óscar y ganó tres estatuillas: mejor película, mejor dirección y mejor montaje.
Este clásico regresó a las salas de cine ecuatorianas por su 50 aniversario en una versión remasterizada en 4K.
El reestreno en Ecuador fue el miércoles 11 de noviembre y hay funciones programadas hasta el domingo 15.
'Yo soy Rocky: película biográfica
Por otra parte, 'Yo soy Rocky' (I Play Rocky), la producción biográfica sobre los orígenes del filme, se estrenó en Ecuador el jueves 12 de noviembre y está disponible en las carteleras de Supercines y Multicines.
Dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, la película aborda las dificultades que enfrentó Stallone para llevar su guion a la pantalla y conseguir interpretar al personaje principal, pese a las ofertas que recibió por la historia.
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