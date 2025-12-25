Bob Esponja, Avatar... estas son las películas que se estrenaron las últimas semanas de 2025

Bob Esponja llegó a las salas de cine este jueves 25 de diciembre del 2025.

Diciembre llegó con una variada cartelera cinematográfica que ofrece opciones para todos los gustos, desde aventuras cargadas de acción y comedia familiar, hasta dramas y grandes producciones de ciencia ficción.

“Bob Esponja: Una aventura pirata” se estrenó este jueves 25 de diciembre del 2025 a escala nacional.

Esta nueva entrega promete llevar a los fanáticos, grandes y pequeños, a un viaje inédito al fondo del mar, donde el humor, el corazón y la exploración alcanzan nuevas profundidades.

En esta historia completamente nueva, Bob Esponja emprende un viaje para demostrarle a Don Cangrejo que puede ser más que “un chico bueno”: quiere probar que es valiente.

Con el fin de impresionar a su jefe, decide seguir al Holandés Volador, el legendario y misterioso pirata fantasma que surca los mares.

“Anaconda”

Es una cinta que combina aventura y comedia. La historia gira en torno a un grupo de personajes que se enfrenta a situaciones extremas en plena selva, con una peligrosa serpiente como protagonista. El filme apuesta por el entretenimiento ligero y el suspenso, ideal para quienes buscan una experiencia dinámica y sin mayores complicaciones.

Esta nueva 'Anaconda' de Jack Black no es precisamente un remake, tampoco un homenaje ni una parodia en el estricto sentido. Es más bien el pretexto para una comedia de aventuras con uno que otro susto, en que Jack Black lanza dardos hacia la industria del cine mientras se divierte a lo grande.

“Avatar”

Finalmente, uno de los estrenos más esperados del mes fue “Avatar”, que regresó a la pantalla grande con su universo visualmente impactante. La historia ambientada en el mundo de Pandora vuelve a cautivar al público con efectos especiales de última generación y un relato centrado en la relación entre el ser humano y la naturaleza.