El capítulo final de 'Stranger Things' se estrenará la noche del 31 de diciembre de 2025

La serie 'Stranger Things' llega a su gran final luego de una década.

¡Es hoy! El último capítulo de la serie 'Stranger Things' se estrenará la noche de este miércoles 31 de diciembre de 2025, luego de una década de su estreno.

El capítulo final tendrá cerca de dos horas de duración, en el que Netflix y los Duffer han insinuado que será un cierre “emocional, épico y devastador”.

El episodio que cierra de la temporada estará disponible a partir de las 20:00 en Ecuador a través de la plataforma de streaming Netflix.

En la víspera se hizo público el tráiler del último episodio que ya causa furor entre los fanáticos.

La temporada final contó con el regreso de casi todo el elenco principal: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Winona Ryder y David Harbour, entre otros.

A ellos se sumaron rostros nuevos como Linda Hamilton, conocida por Terminator, además de nuevos actores jóvenes que interpretaron personajes claves en el avance de la trama. Esta mezcla entre los protagonistas clásicos y las nuevas figuras ayudó a conectar los conflictos del cierre con el legado de la serie.

La temporada cuenta con ocho episodios, varios de ellos con duraciones superiores a las de un capítulo habitual de televisión.