Ecuador tendrá muestra Internacional de Cine y Educación con 15 funciones gratuitas del 6 al 21 de octubre de 2026.

Con el lema "El cine abre el diálogo", la Muestra Internacional de Cine y Educación Lúmina arrancará su segunda edición entre el 6 y el 21 de octubre de 2026, extendiendo su alcance a Quito, Guayaquil y Portoviejo.

El festival ofrecerá 15 funciones presenciales completamente gratuitas, orientadas a debatir sobre educación, territorio, memoria y comunidad.

El evento es impulsado por DVV International, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos.

También cuenta con el respaldo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y la implementación de Ella También Films.

Cada proyección estará acompañada de conversatorios y espacios de reflexión dirigidos a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y público en general.

Cartelera internacional

La oficial comprende cinco producciones internacionales que abordan realidades sociales, género y procesos de aprendizaje fuera de las aulas tradicionales:

'La falla' (México, 2025): Documental dirigido por Alana Simões que retrata a una maestra de primaria en Jalisco en sus últimos días de clase, invitando a analizar las desigualdades sociales y el aprendizaje continuo.

Documental dirigido por Alana Simões que retrata a una maestra de primaria en Jalisco en sus últimos días de clase, invitando a analizar las desigualdades sociales y el aprendizaje continuo. 'Alma del desierto' (Colombia/Brasil, 2024): Documental de Mónica Taboada-Tapia sobre la travesía de Georgina, una mujer trans wayúu en La Guajira, que aborda temas de identidad, diversidad y burocracia.

Documental de Mónica Taboada-Tapia sobre la travesía de Georgina, una mujer trans wayúu en La Guajira, que aborda temas de identidad, diversidad y burocracia. 'Writing Hawa' (Francia/Afganistán/Países Bajos/Qatar, 2024): Dirigido por Najiba y Rasul Noori, exponen la lucha de tres generaciones de mujeres afganas por su autonomía y educación tras el retorno de los talibanes en 2021.

Dirigido por Najiba y Rasul Noori, exponen la lucha de tres generaciones de mujeres afganas por su autonomía y educación tras el retorno de los talibanes en 2021. 'Folktales' (Noruega/EE. UU., 2025): Documental de Heidi Ewing y Rachel Grady enfocado en el tránsito a la adultez de jóvenes en el Ártico noruego.

Documental de Heidi Ewing y Rachel Grady enfocado en el tránsito a la adultez de jóvenes en el Ártico noruego. 'The Quiet Girl' (Irlanda, 2022): Ficción nominada al Óscar dirigida por Colm Bairéad, que explora la infancia, la negligencia familiar y la importancia de los entornos de cuidado. Fechas y sedes por ciudad.

Las funciones en Ecuador y Perú se proyectarán en los siguientes puntos estratégicos: