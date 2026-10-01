'Terremoto: La falla de San Andrés' se verá sin interrupciones comerciales en Teleamazonas

'Terremoto: La falla de San Andrés', protagonizada por Dwayne Johnson, se transmitirá este domingo a las 22:00 por Teleamazonas, sin interrupciones comerciales.

Los terremotos, el caos y una carrera contrarreloj llegan a la pantalla de Teleamazonas. Este domingo, a las 22:00, se transmitirá Terremoto: La falla de San Andrés, protagonizada por Dwayne Johnson, conocido como 'La Roca'.

Pero esta emisión tendrá un detalle especial, la película se podrá disfrutar completa y sin interrupciones comerciales, para que los espectadores sigan la historia de principio a fin, sin pausas.

La Roca se enfrenta a un terremoto devastador

Estrenada en 2015, la cinta sigue a Ray Gaines (Dwayne Johnson), un piloto de rescate que debe atravesar una California devastada después de que un fuerte terremoto azote la región.

En medio de edificios destruidos, carreteras fracturadas y una emergencia de enormes proporciones, Gaines emprende junto a su exesposa una carrera para encontrar y rescatar a su hija.

La producción combina acción, drama y escenas de desastre, con la falla de San Andrés como eje de una historia que plantea un escenario de destrucción a gran escala.

Cine sin interrupciones en Teleamazonas

La película se transmitirá este domingo desde las 22:00 por Teleamazonas, con una emisión sin pausas comerciales.

Además, podrás seguir la programación de Teleamazonas a través de nuestra página web, para disfrutar de la película sin perderse ningún momento.