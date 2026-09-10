Superhéroes, terror, acción y más: estos son los próximos estrenos de cine para el cierre de 2026

Robert Downey Jr. en la Comic-Con de San Diego anuncia que regresa al Universo Cinematográfico de Marvel con el papel de Doctor Doom.

Los últimos meses del año llegan con una potente cartelera de cine con producciones que prometen llevarnos al mundo de la acción, el suspenso y la nostalgia. Lo más esperado de la temporada es el reestreno de Avengers: Endgame, un evento épico de Marvel que regresa a la pantalla gigante.

También llegan propuestas dramáticas y de acción, destacando ’Heart of the Beast’, donde Brad Pitt encarna a un exsoldado de fuerzas especiales, ’Verity’, un thriller psicológico y de suspenso protagonizado por Anne Hathaway y Dakota Johnson.

El universo de DC presenta ’Clayface’, una historia centrada en el icónico villano de Gotham, y ’Digger’ promete mostrar una faceta irreverente de Tom Cruise.

A estas novedades se suma el live-action del popular anime japonés ’Blue Lock’ y una propuesta basada en el clásico videojuego de peleas ’Street Fighter’.

Además, la industria del entretenimiento apuesta por la nostalgia con ’El gato con sombrero’, una película animada basada en el libro infantil de 1957 del Dr. Seuss.

Y para cerrar la agenda de estrenos, Avengers Doomsday, la nueva película que reune a los grandes superhéroes de Marvel que ya ha generado USD 50 millones solo en preventas.

Revisa la guía completa con los próximos estrenos de cine, sinopsis y fechas confirmadas:

Avengers: Endgame - Encore

Tras los hechos de Avengers: Infinity War, el universo quedó sumido en el caos y la mitad de la vida fue exterminada por el mortal chasquido de Thanos.

Avengers: Endgame - Encore, es una nueva versión de la película de 2019 que incluye material y contenido exclusivo diseñado para preparar a los fanáticos del UCM de cara al siguiente evento del Universo Cinematográfico de Marvel: Avengers Doomsday.

Fecha de Estreno: 24 de septimbre

El corazón de la bestia (Heart of the Beast)

Esta historia de supervivencia protagonizada por Brad Pitt, sigue los pasos de un soldado herido de las Fuerzas Especiales que, junto a su inseparable perro, debe enfrentarse a la fuerza de la naturaleza de Alaska para encontrar el camino de regreso a casa.

La película tiene un tono realista y dramático, prometiendo al espectador una largometraje intenso.

Fecha de Estreno: 24 de septimbre

Verity

El suspenso psicológico llega con ’Verity’, una adaptación cinematográfica encabezada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. La trama se desencadena tras un accidente que deja a la exitosa autora Verity Crawford incapaz de continuar escribiendo, por lo que a Lowen Ashleigh como su escritora fantasma.

Sin embargo, al mudarse a la residencia familiar para continuar con el trabajo, la nueva autora comienza a desenterrar secretos oscuros y verdades perturbadoras sobre los Crawford.

Fecha de Estreno: 1 de octubre

Digger

El humor negro y la sátira política llegan a la gran pantalla con ’Digger’, un proyecto protagonizado por Tom Cruise.

En esta historia, Cruise interpreta al hombre más poderoso del mundo, quien, tras desencadenar un desastre de gran magnitud, se embarca en una disparatada y ambiciosa misión para redimirse y convencer a la opinión pública de que él es el verdadero salvador de la humanidad.

Fecha de Estreno: 1 de octubre

Blue Lock

La adaptación cinematográfica basada en el popular anime ’Blue Lock’ sigue la historia sigue a 300 jóvenes futbolistas de secundaria que son reunidos en un centro de entrenamiento secreto para someterse a despiadadas pruebas de selección.

En este experimento, solo uno logrará salir victorioso como el delantero definitivo del mundo, mientras que los eliminados quedarán vetados para siempre de la Selección Nacional de Japón

Fecha de Estreno: 8 de octubre

Street Fighter

La nostalgia de los videojuegos regresa con la adaptación de ’Street Fighter’. Ambientada en 1993, la historia reúne a los distanciados luchadores Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes son reclutados por la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) para competir en el Torneo World Warrior.

Sin embargo, más allá del combate, una peligrosa conspiración los obligará a enfrentarse entre sí, y también a encarar los oscuros demonios de su pasado.

Fecha de Estreno: 16 de octubre

Clayface

DC Comics explora su faceta más oscura con ’Clayface’, una producción que sigue la transformación de Matt Hagen, una estrella emergente de Hollywood.

La trama muestra cómo una peligrosa manipulación científica despoja al protagonista de su identidad y humanidad, arrastrándolo a convertirse en un horripilante monstruo impulsado por un voraz deseo de venganza.

Esta película promete a los fanáticos llegar a conocer la anatomía de uno de los villanos más icónicos y complejos de Gotham.

Fecha de Estreno: 22 de octubre

El gato con sombrero

El cine infantil cobra vida con una película animada basada en el icónico libro de 1957 del Dr. Seuss, ’El gato con sombrero’.

La historia sigue las ocurrencias de un astuto y extravagante felino que irrrumpe en el hogar de dos pequeños niños durante un día lluvioso y aburrido. Una mezcla perfecta de humor, travesuras y un toque de caos desenfrenado que promete conquistar a las nuevas generaciones.

Fecha de Estreno: 6 de noviembre

Avengers: Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para un conflicto multiversal sin precedentes con ’Avengers: Doomsday’.

Con la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo, la trama posiciona a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., como una amenaza que, utilizando la ciencia y la magia, aprovecha una crisis cósmica para provocar destructivas colisiones entre dimensiones.

Ante el inminente colapso de la realidad, los Vengadores de la Tierra-616, los Cuatro Fantásticos de la Tierra-828 y los X-Men chocarán en un inevitable enfrentamiento, obligando a los héroes a superar sus diferencias antes de que el multiverso sea destruido por completo.

Fecha de Estreno: 18 de diciembre