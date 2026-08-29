Eurocine 2026 llega a Ecuador con 37 películas: fechas, ciudades y programación

El amor que permanece es una de las cintas seleccionadas para el festival Eurocine 2026

El cine europeo regresa a las salas de Ecuador con Eurocine 2026. La nueva edición del festival se desarrollará del 9 al 20 de septiembre y presentará 37 películas entre producciones contemporáneas y clásicos.

Las funciones se extenderán por ocho ciudades y localidades del país. Quito será la sede principal, mientras que la programación también llegará a Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Imbabura, Orellana y Píllaro.

Este año, Eurocine coincide con la celebración de los 25 años de 8ymedio, la sala de cine independiente ubicada en La Floresta, en Quito, donde nació el festival hace 24 años.

¿Qué películas se podrán ver en Eurocine 2026?

La programación está dividida en tres secciones: Selección 2026, El Gabinete y En Ruta, bajo el concepto "La Casa – El Juego – El Fuego".

La Selección 2026 reúne películas recientes procedentes de Francia, Lituania, Reino Unido, Suiza, Alemania, Portugal, Finlandia, Italia, Polonia, Islandia y España.

Entre ellas se encuentran El temblor de la llama, del portugués André Gil Mata; El amor que permanece, del islandés Hlynur Pálmason; El sonido al caer, de Mascha Schilinski; Laurent en el viento; Je'vida; Tristan Forever y Laguna, entre otras.

También consta Vaterland, de Paweł Pawlikowski, una producción de Polonia, Alemania, Italia y Francia que formó parte de la competición oficial de Cannes 2026. La película relata el regreso de Thomas Mann y su hija Erika a una Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial.

El viaje, las fronteras, la migración, la búsqueda de un hogar y la memoria son algunos de los temas que atraviesan las películas seleccionadas para esta edición.

Fellini, Almodóvar y otros clásicos regresan a la pantalla

La programación también recuperará películas fundamentales del cine europeo.

Una de ellas será 8½ (Ocho y medio), de Federico Fellini, estrenada en 1963 y protagonizada por Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale y Anouk Aimée. Su inclusión coincide con los 25 años de 8ymedio y establece un vínculo con la película que inspiró el nombre de la sala quiteña.

En la sección El Gabinete también aparecen Nosferatu, vampiro de la noche, de Werner Herzog; La escapada, de Dino Risi; Bienvenido Mister Marshall; Muerte de un ciclista; Good Bye, Lenin! y Matador, de Pedro Almodóvar.

Mientras tanto, En Ruta incluirá títulos como La historia de Souleymane, Respiro, Goya en Burdeos, ¡Ay, Carmela!, Iberia, Los años de Super-8 y El espíritu de la colmena.

La selección también contempla opciones para público familiar, como Ernest y Célestine: el viaje de las charlatanas y La gaviota y el gato.

Eurocine cumple 24 años en Ecuador

Eurocine nació en Ecuador en 2002 como una propuesta para acercar al público producciones independientes y películas europeas con menor presencia dentro de los circuitos comerciales.

Veinticuatro años después, el festival vuelve en medio de otra conmemoración: el cuarto de siglo de 8ymedio, que abrió sus puertas en Quito en 2001.

La edición 2026 propone al viaje como hilo conductor. Las películas seleccionadas abordan desde desplazamientos geográficos y migración hasta pérdidas, retornos, vínculos familiares y personajes que intentan encontrar un lugar al cual pertenecer.

La programación completa, horarios y salas de las funciones en cada una de las ocho sedes serán claves para quienes quieran asistir a Eurocine Ecuador 2026, que mantendrá sus funciones entre el 9 y el 20 de septiembre.