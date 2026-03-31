Sebastián Cordero finalizó el rodaje de su nueva película con Gael García Bernal

El cine ecuatoriano vuelve a proyectarse en la escena internacional. El director Sebastián Cordero anunció el final del rodaje de su más reciente largometraje, ‘En el valle de las sombras’.

Esta producción fue realizada para Netflix y el protagonista es el actor mexicano Gael García Bernal.

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“Hoy terminó al mediodía el rodaje de mi último largometraje 'En el valle de las sombras', proyecto basado en el cuento ‘The country of the blind’ de H.G.Wells, que leí cuando era adolescente y que me voló la cabeza”, escribió Cordero en su Instagram.

“Es un sueño haberlo podido llevar a la pantalla en circunstancias excepcionales, con un elenco maravilloso, y con un equipo que creyó y que hizo que esta historia tan particular crezca”, añadió el director de ‘Ratas, ratones, ratero’.

La película de este cineasta está inspirada en el cuento ‘El país de los ciegos’, del escritor británico H. G. Wells.

La trama sigue a un montañista que, tras un accidente, llega a un valle aislado habitado por una comunidad que ha vivido sin visión durante generaciones, enfrentándolo a una realidad completamente distinta.

El rodaje se desarrolló en Colombia y reúne a un elenco internacional que incluye a Natalia Reyes, Claudio Cataño, Irina Loaiza, Diego Vásquez y Margarita Rosa de Francisco.