El nuevo tráiler de Spider-Man 4 arrasa: rompe récords de visualizaciones en 24 horas

El primer tráiler de Spider-Man: Un nuevo día se convierte en uno de los más vistos del cine al alcanzar cientos de millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, según datos difundidos por la industria.

El adelanto, protagonizado por Tom Holland, supera rápidamente registros recientes y se posiciona entre los lanzamientos más exitosos en plataformas digitales.

Cifras que impactan

De acuerdo con reportes, el tráiler alcanza más de 700 millones de visualizaciones en su primer día, una cifra que lo coloca por encima de otros estrenos recientes de alto perfil.

Entre ellos, supera el tráiler de Deadpool & Wolverine, que había generado gran impacto en su lanzamiento.

Aunque las cifras son históricas, no todos los reportes lo confirman como el tráiler más visto de todos los tiempos.

Sin embargo, sí lo ubican entre los estrenos más virales y exitosos registrados, consolidando el interés global por el personaje.

El impacto del tráiler refleja el nivel de expectativa que genera Marvel, especialmente tras el éxito de entregas anteriores.

La franquicia continúa siendo una de las más fuertes en la industria del entretenimiento. Más allá del récord, el tráiler confirma que Spider-Man sigue siendo uno de los personajes más influyentes del cine actual.