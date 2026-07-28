Conciertos masivos mueven millones de dólares y dinamizan la economía de Quito

Los conciertos internacionales generan millones de dólares de impacto económico en Quito

Los grandes conciertos ya no solo representan entretenimiento. En Quito, estos espectáculos se han convertido en una fuente de movimiento económico para sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

Según datos de Quito Turismo, los conciertos de Sebastián Yatra, Mon Laferte y Ed Sheeran generaron un impacto económico superior a USD 20,2 millones durante los primeros meses de 2026.

La cifra superó en 11,06 % las proyecciones iniciales de la entidad.

Sin embargo, Ecuador todavía no cuenta con una cifra nacional consolidada que permita determinar cuánto dinero generan todos los conciertos masivos realizados en el país.

El impacto va más allá de la boletería

Las cifras de Quito Turismo muestran que el dinero movilizado por estos eventos no corresponde únicamente a la venta de entradas.

El impacto económico considera también el movimiento generado en sectores vinculados a la llegada y permanencia de los asistentes y visitantes, como hoteles, restaurantes, transporte, comercio, entretenimiento y otras actividades turísticas.

Un ejemplo es el concierto de Mon Laferte, realizado en mayo de 2026. El evento reunió a 9.984 asistentes y generó un impacto económico total de USD 2.405.877,27, según la estimación final de Quito Turismo.

La entidad señaló que la actividad benefició a sectores como alimentos, bebidas, entretenimiento, transporte, alojamiento turístico y boletería.

El concierto de Sebastián Yatra, realizado el 30 de abril de 2026, convocó a más de 6.000 asistentes y generó un impacto económico de USD 2,7 millones.

Quito Turismo también reportó un aumento del 26 % en las reservas de vuelos hacia Quito entre el 20 y el 30 de abril, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La entidad relacionó este comportamiento con la llegada de visitantes nacionales e internacionales que extendieron su estadía y generaron consumo en hospedaje, gastronomía y actividades culturales.

Hoteles, Restaurantes y Transporte también se benefician

El impacto de los conciertos se extiende a toda una cadena de servicios.

Para el concierto de Mon Laferte, Quito Turismo proyectó la llegada de 2.400 visitantes nacionales y 600 internacionales, lo que evidenció el potencial del espectáculo para dinamizar la ocupación hotelera, la gastronomía, el transporte, el comercio y otras actividades vinculadas al turismo.

En el caso de Ed Sheeran, el Municipio de Quito estimó un impacto económico de más de USD 5 millones, asociado a la dinamización del turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios relacionados con el evento.

Estos datos muestran que el impacto económico de un concierto no se limita al recinto donde se presenta el artista.

Los visitantes pueden llegar días antes, utilizar transporte, alojarse en hoteles, comer en restaurantes y realizar actividades turísticas durante su permanencia.