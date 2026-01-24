Estos son los nominados a los Razzie, los premios que reconoce a lo peor del cine
Los Razzies o los Golden Raspberry Awards se entregarán el próximo 14 de marzo, solo un día antes de los Premios Oscar 2026.
Los Premios Razzie reconocen a lo peor del cine. La estatuilla es una frambuesa dorada.
Tomado de la web Cine Premiere
Compartir
Actualizada:
24 ene 2026 - 19:30
Mientras Hollywood se prepara para los Oscar, existe una premiación paralela: Los Golden Raspberry Awards o más conocidos como los Premios Razzies. Ya hay la lista de nominados de 2026 para reconocer a lo peor del cine.
La protagonista de esta edición es ‘Blanca Nieves’, el live action de Disney que encabeza la lista con seis nominaciones, incluida la de peor película.
Por otra parte, el actor Sylvester Stallone suma una nueva nominación como peor actor de reparto por su papel en ‘Alarum’, en ‘Código letal’. Él ha tenido 41 nominaciones a los Razzies a lo largo de su carrera.
La edición 2026 sorprende porque hay grandes nombres de Hollywood compiten por los premios a lo peor del año. Actrices como Michelle Yeoh, Natalie Portman y Ariana DeBose figuran en la categoría de peor actriz, mientras que Nicolas Cage y Robert De Niro también aparecen entre los nominados.
¿Cuándo son los Premios Razzies?
Los Premios Razzies se entregarán el próximo 14 de marzo, apenas un día antes de los Premios Oscar. Desde 1981, esta premiación satírica se dedica a reconocer lo peor del cine comercial cada año.
Los ganadores se eligen tras una votación a cargo de la Golden Raspberry Award Foundation, una asociación abierta al público mediante membresía. De esta forma, fanáticos del séptimo arte dan su opinión sobre las películas que se estrenan cada año.
La lista completa de nominados
Peor película:
- Estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Star Trek: Section 31
- Blanca Nieves
- La guerra de los mundos
Peor director:
- Rich Lee – War of the Worlds
- Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31
- Joe y Anthony Russo – The Electric State
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Blanca Nieves
Peor actor:
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Ice Cube – War of the Worlds
- Scott Eastwood – Alarum
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Peor actriz:
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Heather Graham – Gunslingers
- Natalie Portman – Fountain of Youth
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Peor actor de reparto:
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
Peor actriz de reparto:
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2
- Kacey Rohl – Star Trek: Section 31
- Scarlet Rose Stallone – Gunslingers
- Isis Valverde – Alarum
Peor remake, secuela o reboot:
- Five Nights at Freddy’s 2
- I Know What You Did Last Summer
- Smurfs
- Blanca Nieves
- War of the Worlds
Peor guion:
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Blanca Nieves
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds
Compartir