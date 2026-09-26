Shakira y Alejandro Sanz sorprenden en Madrid al cantar juntos 'La Tortura'

Shakira descubrió a sus seguidores en Madrid al invitar a Alejandro Sanz para interpretar juntos 'La Tortura', más de 20 años después de su lanzamiento.

Shakira volvió a sorprender a sus seguidores en Madrid al invitar a Alejandro Sanz al escenario para cantar juntos 'La Tortura' , una de las colaboraciones más emblemáticas de la música latina.

El momento ocurrió este viernes 25 de septiembre , durante el cuarto concierto de la residencia de Shakira en la capital española. Sanz interpretó el tema acompañado de la guitarra, mientras la colombiana combinaba la canción con su característico baile.

“¡Alejandro, te amo!”

Al terminar la presentación, Shakira gritó “¡Alejandro, te amo!” y ambos se abrazaron en el escenario, provocando la reacción del público.

Después del concierto, Alejandro Sanz también dedicó un mensaje a la colombiana en redes sociales, donde destacó su energía sobre el escenario y su impacto como artista latina. Shakira respondió invitándolo públicamente a repetir la colaboración este sábado 26 de septiembre.

Cumplieron una promesa

El encuentro ya había sido anticipado días antes. Shakira había escrito en redes que esperaba darse cuenta de una “cantadita” con Sanz durante su residencia en Madrid, mientras el español había adelantado que seguramente interpretarían algo juntos.

'La Tortura' cumple más de 20 años

La canción fue lanzada el 12 de abril de 2005 y marcó uno de los momentos más importantes en la carrera de ambos artistas. Ese mismo año, Shakira y Sanz se convirtieron en los primeros artistas en cantar en español en los MTV Video Music Awards.

La colaboración también dio inicio a una amistad que ambos han mantenido durante más de dos décadas. Shakira ha descrito su relación con Sanz como una “hermandad de años”.

La colombiana continúa con su residencia en Madrid, donde tiene programados 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre antes de continuar con las últimas fechas internacionales de su gira.