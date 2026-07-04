Tres películas infantiles que se estrenarán en julio

Julio de 2026 arranca con fuerza en la cartelera de cine en Ecuador, y es el mes más esperado para los amantes de las historias familiares y el universo de supehéroes, a propósito de la temporada vacacional.

Tras el cierre del año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, las principales cadenas de entretenimiento del país, como Multicines y Supercines, preparan sus butacas para recibir una oleada masiva de espectadores atraídos por efectos visuales revolucionarios y retornos legendarios a la pantalla grande.

Desde comedias animadas hilarantes idóneas para los niños de la casa, hasta superproducciones de acción real repletas de adrenalina y efectos especiales de última generación que cautivarán a jóvenes y adultos por igual, la oferta cinematográfica de este mes promete romper récords de taquilla.

A continuación, presentamos el repaso definitivo con los tres grandes estrenos cinematográficos de este mes, sus sinopsis oficiales.

1. Minions & Monstruos

Fecha de estreno en Ecuador: 1 de julio de 2026

1 de julio de 2026 Género: Animación / Comedia / Familiar

Sinopsis:

Los carismáticos y caóticos personajes amarillos de Illumination están de vuelta. En esta nueva entrega dirigida por Pierre Coffin, la historia traslada a la audiencia al Hollywood dorado de los años 20, donde una tribu de Minions logra convertirse en estrellas del cine mudo casi por accidente.

Sin embargo, la fama les dura poco y, en su afán de recuperar el éxito, deciden filmar su propia cinta de terror. El verdadero desastre comienza cuando liberan accidentalmente a una serie de monstruos reales y místicas criaturas, lo que los obligará a unirse en una disparatada misión para salvar al planeta del caos que ellos mismos provocaron.

2. Moana (Live-Action de Disney)

Fecha de estreno en Ecuador: 8 de julio de 2026

8 de julio de 2026 Género: Aventura / Fantasía / Acción Real

Sinopsis:

Disney da el salto de la animación a la espectacularidad de la acción real con una ambiciosa producción grabada en impresionantes escenarios naturales. La joven e intrépida Moana (interpretada por Catherine Lagaʻaia) responde nuevamente a la llamada mística del océano.

Por primera vez, se atreve a navegar mucho más allá del arrecife protector de su isla nativa de Motunui. En esta épica aventura marítima compartirá travesía con el egocéntrico pero carismático semidiós Maui, interpretado una vez más por la estrella mundial Dwayne "The Rock" Johnson. Juntos deberán enfrentar amenazas colosales para devolver la prosperidad y el equilibrio a su pueblo.

3. Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day)

Fecha de estreno en Ecuador: 29 de julio de 2026

29 de julio de 2026 Género: Superhéroes / Acción / Ciencia Ficción

Sinopsis:

Cuatro años después del Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man.

. Es un adulto que vive solo, pero la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia y al mismo tiempo, nuevos peligros acechan a sus amigos. Entonces, debe romper su promesa y volver al traje