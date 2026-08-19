Periodista José Alberto Suárez murió en el mismo siniestro en el que falleció Sensi-Contugi

El periodista José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, murió este miércoles 19 de agosto del 2026 en un siniestro aéreo en Kenia.

Suárez viajaba en el mismo helicóptero en el que se encontraba el jefe de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi – Contugi y su esposa Stephani Hollihan, quienes también fallecieron.

La muerte de Suárez se conoció en un comunicado difundido por el presidente de NBCUniversal News Group, César Conde; la presidenta de NBCUniversal local, Valari Staab y el presidente de Telemundo Station Group, José Cancela.

“Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con todos los colegas y amigos de José en NBCUniversal que hoy lamentan esta terrible pérdida. En los próximos días compartiremos más información sobre cómo honraremos la vida y el legado de José”, detalló el comunicado.

Un líder que se preocupaba por su equipo

Suárez es descrito como un líder que se preocupaba “profundamente por sus equipos, por las comunidades a las que servían y por el papel esencial que nuestras estaciones desempeñan en la vida de las personas”.

“José fue un líder muy respetado, además de un querido amigo y colega para muchos en NBCU Local y NBCU News Group”, se pudo leer en el mensaje. “Fue un colega excepcional y un mentor para muchos”.

Valoraron su aporte desde “la energía, sentido del humor, calidez y un firme sentido de propósito a su trabajo, y su impacto que se extendió mucho más allá de las estaciones que lideró”.

Suárez tuvo más de 20 años de trayectoria en la compañía. “Estuvo al frente de nuestras estaciones de San Antonio, Sacramento, Fresno, Salt Lake City y Las Vegas. Antes de eso, ocupó puestos de liderazgo en programación, medios digitales y creatividad en Telemundo Station Group, NBC6 y Telemundo 51, en Miami”, añadieron.

No hay sobrevivientes

La aeronave cayó en la zona del Monte Ololokwe, unos 250 kilómetros al norte de Nairobi, dijo una fuente aeronáutica a la AFP. En un video publicado en X se puede ver humo negro elevándose desde la base de la imponente montaña.

"Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes", dijo esa fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Entre los fallecidos está el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan. También cinco estadounidenses, según indicó el Departamento de Estado en un correo a la AFP.