Los premios Óscar 2026 se celebran en Hollywood con récord de nominaciones

La 98.ª edición de los premios Óscar se celebra el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce a las mejores producciones cinematográficas estrenadas durante 2025.

La ceremonia cuenta nuevamente con el comediante Conan O’Brien como anfitrión, mientras que la transmisión se realiza en Estados Unidos por la cadena ABC y en plataformas digitales.

De acuerdo con reportes de AFP, esta edición llega marcada por varios posibles récords dentro de la industria. La película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, encabeza la temporada con 16 nominaciones, la cifra más alta registrada para una sola producción en la historia de los premios.

El filme podría superar la marca de 11 estatuillas ganadas en una sola noche, récord que actualmente comparten clásicos del cine como Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003), según análisis citados por AFP.

Entre las categorías principales, destacan nominaciones para actores como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke en mejor actor, mientras que Jessie Buckley, Emma Stone, Renate Reinsve, Rose Byrne y Kate Hudson compiten en mejor actriz.

La ceremonia entrega premios en 24 categorías, incluida por primera vez la distinción a mejor casting, una nueva categoría incorporada por la Academia para esta edición.

Los premios Óscar son considerados el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica y marcan cada año el cierre de la temporada internacional de galardones del cine.

Conan O’Brien participa en el despliegue de la alfombra roja

El presentador de la ceremonia de los Premios Óscar, Conan O’Brien, participó este miércoles en el despliegue de la alfombra roja de la 98ª edición de los galardones frente al Teatro Dolby, en Hollywood, California.