La película de Supergirl se estrenará el 26 de junio de 2026; se revela nuevo tráiler

La actriz Milly Alcock es la protagonista en la nueva película de 'Supergirl'

El universo de superhéroes vuelve a encender la emoción de los fans con el lanzamiento del nuevo tráiler de 'Supergirl: Woman of Tomorrow', una de las apuestas de DC Universe. El avance se estrenó este martes 31 de marzo de 2026.

La cinta llegará a los cines de todo el mundo el próximo 26 de junio de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año.

La actriz australiana Milly Alcock se pone en la piel de Supergirl, mientras que Jason Momoa interpreta 'Lobo' el cazarrecompensas galáctico.

Además, el tráiler confirma el cameo de David Corenswet como Superman. Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el tráiler es la aparición de Krypto, el fiel compañero de Kara Zor-El en su travesía.

La historia sigue a Supergirl en un viaje por la galaxia para celebrar su cumpleaños, donde conocerá a Ruthye, una joven con sed de venganza que cambiará el rumbo de su misión.