Estrenan video del tema oficial de la película Zootopia 2 con Shakira como protagonista

Zootopia 2 llegará a los cines el 26 de noviembre de 2025.

Shakira no para. El video del tema oficial de la película animada de Disney, Zootopia 2, se estrenó este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El video muestra a la artista barranquillera vestida de morado brillante y luciendo un par de cuernos de gacela, su personaje en la película animada.

Con ritmo, luces y una tonada pegajosa, el tema ha cautivado en sus primeras horas al aire, acumulando miles de visualizaciones e interacciones en redes sociales.

El video protagonizado por Shakira es una mezcla de su participación en persona con imágenes de la película donde le da voz a Gazelle, una gacela estrella de pop en el universo de Zootopia.

Un fragmento del video fue presentado por Shakira durante su último concierto en Quito.

Shakira y Ed Sheeran firmaron la banda sonora de la película que llegará a la gran pantalla el 26 de noviembre de 2025.

El tema mezcla inglés y español con ritmo y un mensaje alentador. Incluye sonidos de la champeta colombiana y ha sido aplaudida por los fanáticos en redes sociales.

"Yo por ti iría hasta luna, de ida y vuelta", dice el coro de la canción en la voz de Shakira, quien cumple actualmente con su exitosa gira 'Las mujeres facturan'.