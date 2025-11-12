Estrenan video del tema oficial de la película Zootopia 2 con Shakira como protagonista
La película animada, producida por Disney, Zootopia 2 se estrenará en las salas de cine a nivel mundial el 26 de noviembre de 2025.
12 nov 2025 - 20:50
Shakira no para. El video del tema oficial de la película animada de Disney, Zootopia 2, se estrenó este miércoles 12 de noviembre de 2025.
El video muestra a la artista barranquillera vestida de morado brillante y luciendo un par de cuernos de gacela, su personaje en la película animada.
Con ritmo, luces y una tonada pegajosa, el tema ha cautivado en sus primeras horas al aire, acumulando miles de visualizaciones e interacciones en redes sociales.
El video protagonizado por Shakira es una mezcla de su participación en persona con imágenes de la película donde le da voz a Gazelle, una gacela estrella de pop en el universo de Zootopia.
Un fragmento del video fue presentado por Shakira durante su último concierto en Quito.
Shakira y Ed Sheeran firmaron la banda sonora de la película que llegará a la gran pantalla el 26 de noviembre de 2025.
El tema mezcla inglés y español con ritmo y un mensaje alentador. Incluye sonidos de la champeta colombiana y ha sido aplaudida por los fanáticos en redes sociales.
"Yo por ti iría hasta luna, de ida y vuelta", dice el coro de la canción en la voz de Shakira, quien cumple actualmente con su exitosa gira 'Las mujeres facturan'.
