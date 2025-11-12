¿Qué recuerdos se llevó Shakira de sus conciertos en Ecuador y dónde será su siguiente show?

Una de las fotografías que compartió Shakira en su red social de Instagram

La cantante colombiana Shakira se despidió de Ecuador. Después de sus presentaciones en el Estadio Olímpico Atahualpa compartió imágenes y videos en sus redes sociales de los mejores momentos en Quito.

En un mensaje en la red social Instagram escribió: “¡El ambiente que se respira es de pura alegría! ¡Gracias, Quito, por contagiarme todo lo bueno que solo ustedes saben dar! ¡Los quiero!“. También difundió videos de momentos inolvidables.

Entre la colección de regalos que se llevó la barranquillera están un cuadro personalizado que le entregaron en su camerino. En otra imagen aparece Shakira con una mujer otavaleña y una máscara del Diablo Huma y también se puede ver una libreta de colibrí que le regalaron en el hotel.

Otro de los momentos que compartió Shakira en sus redes fue el anuncio con la frase “Las Gacelas Ya No Lloran World Tour”, en honor a su papel en la película animada de Disney y Pixar Zootopia 2, en el personaje de Gazelle.

Una vez que concluyó el tercer concierto de la colombiana en Quito comenzó el traslado de toda la logística a Perú. Shakira va a Lima, Perú, para conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre, en el Estadio Nacional. Según la agenda de la artista también se espera estadio lleno en los tres días de concierto.