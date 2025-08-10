Maluma irrumpe su concierto en México para regañar a fan que llevó a su bebé de un año

El artista colombiano Maluma canta durante su presentación como parte de su gira mundial "+Pretty +Dirty", en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. 6 de agosto del 2025.

El último concierto de Maluma en México estuvo marcado por un tenso momento. El artista colombiano irrumpió su presentación del sábado 9 de agosto del 2025, para llamar la atención a una fanática.

El momento se dio cuando Maluma se percató que la mujer intentaba acercarse al escenario con un bebé, de aproximadamente un año, en brazos y sin protección auditiva, por lo que desde el escenario expresó su preocupación y se dirigió directamente a la madre del bebé.

"Déjelo ahí, no lo traiga", dijo el reguetonero, recalcando que se dirige a la mujer con respeto y preocupación porque él también es padre.

"¿Cuánto tiene, un año, menos de un año; usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la m****, donde el sonido está durísimo?", cuestionó el artista.

"Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos. La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad". añadió Maluma explicando que la mujer se movía de un lado a otro con el bebé "como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí".

"Yo a París nunca le hubiera traído de un año a un concierto", aseguró el artista de 31 años quién hace poco se convirtió en padre de una niña junto a su pareja, Susana Gómez.

Pese al incómodo momento, Maluma retomó su show, no sin antes decirle a la madre que "para la próxima vez sea más consciente".