¿Quién es Fiorella Ycaza, candidata a alcaldía de Guayaquil?

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, presentó su candidatura a la alcaldía de Guayaquil.

Fiorella Ycaza Samán, esposa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, formalizó el jueves 13 de agosto de 2026 su preinscripción ante la delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Guayas para buscar el sillón municipal.

Su postulación llega bajo el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), agrupación que actúa como plataforma de la Revolución Ciudadana ante las suspensiones legales que pesan sobre el movimiento correísta.

A través de sus redes oficiales, Ycaza manifestó que da este paso político con "decisión y mirando hacia adelante", en una postulación orientada a dar continuidad a la gestión de su esposo. No obstante, el anuncio se da en un escenario complejo: la aspirante está vinculada por la Fiscalía General del Estado dentro del denominado caso Goleada.

Vinculación penal en el caso Goleada

El pasado 29 de mayo de 2026, la justicia dictó medidas cautelares contra Fiorella Ycaza, señalándola como presunta beneficiaria de un entramado de delincuencia organizada y lavado de activos que involucra a las empresas de la familia Alvarez Henriques.

Debido a esta instrucción fiscal, Ycaza enfrenta actualmente las siguientes disposiciones judiciales:

Prohibición de salida del país.

Inmovilización de sus cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional.

Presentación periódica obligatoria ante las autoridades competentes en la ciudad de Guayaquil.

La Fiscalía sostiene que la empresa Inmobiliaria Fiorema S.A., de la cual Ycaza figura como accionista y expresidenta, formaría parte de la estructura comercial utilizada para canalizar los fondos investigados.

Ante los cargos, la preinscrita alcaldesa ha reiterado públicamente que los allanamientos y procesos judiciales en su contra constituyen una "despiadada persecución política" que afecta la integridad de sus hijos.

El blindaje de la inmunidad electoral

La jugada política del frente correísta no solo redefine la campaña en Guayas, sino que activa mecanismos de protección jurídica. De ser calificada de forma oficial por el CNE de cara a los comicios del 29 de noviembre, Ycaza se acogería al artículo 108 del Código de la Democracia.

Esta normativa legal estipula que ningún candidato calificado puede ser procesado judicialmente, privado de la libertad ni encarcelado desde el momento de la confirmación de su postulación hasta la proclamación definitiva de los resultados electorales. De este modo, la causa penal en su contra quedaría temporalmente en suspenso durante todo el proceso electoral.

El plazo reglamentario para el registro formal de todas las listas fenece el próximo 17 de agosto a las 18:00. Hasta entonces, la postulación de Fiorella Ycaza deberá superar la fase de impugnaciones y filtros de control en el CNE Guayas para aparecer oficialmente en la papeleta de votación.