Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2026 se inaugura con 10 editoriales independientes

Feria del Libro de Guayaquil 2026: Conozca las 10 editoriales independientes y la programación oficial

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2026 comenzó este miércoles 16 de septiembre con una propuesta que incluye a 10 librerías y editoriales independientes de Ecuador.

Por segundo año consecutivo, la Cámara Ecuatoriana del Libro, junto con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, participa en este encuentro organizado por Expoplaza.

El objetivo es acercar los libros a los lectores y dar espacio a la producción editorial ecuatoriana.

Los 10 proyectos fueron seleccionados mediante una convocatoria pública. Se trata de:

El Farolero

Ediciones Ajolote

Edegon Cómics

Editorial Blanca

Nevermore Editorial

Kríptico Librería Resabiada

El Angel Editor

Ariel y Radmandí Yuju

Editorial El Conejo

Un pabellón dedicado a las editoriales independientes

Los visitantes podrán encontrar estas propuestas en el Pabellón de Editoriales y Librerías Independientes, un espacio creado para mostrar el trabajo de proyectos que producen, publican y distribuyen libros en distintas partes del país.

Para esta participación se destinaron USD 30 520, recursos que cubren el espacio dentro de la feria, el diseño y montaje del pabellón, material promocional y la logística de representantes de las librerías y editoriales que tienen su sede fuera de Guayaquil.

Actividades para niños y adolescentes

El pabellón también tendrá actividades dirigidas especialmente a niños, niñas y adolescentes.

La programación incluirá mediaciones lectoras y propuestas lúdicas para acercar a los más jóvenes a los libros y la lectura.

La música también será parte de la programación. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá una presentación que combinará música y literatura dentro del espacio destinado a las editoriales y librerías independientes.

¿Cuándo y dónde visitar la feria?

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2026 se realizará del 16 al 20 de septiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La inauguración del Pabellón de Editoriales y Librerías Independientes se realizó este miércoles 16 de septiembre, a las 13:00, en el stand A62.

La iniciativa forma parte de las acciones relacionadas con la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro, presentada en 2024.

Esta política plantea ampliar el acceso a los libros y promover la producción editorial ecuatoriana.