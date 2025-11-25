Los artistas mexicanos Lucero y Mijares darán concierto en Ecuador en marzo del 2026

Lucero y Mijares, dos íconos de la música latina, llegan a Guayaquil para compartir escenario en una velada cargada de emociones, nostalgia y grandes éxitos. Así anunció la productora de entretenimiento Euphorie, un nuevo espectáculo de artistas internacionales en la Perla del Pacífico.

La productora anunció, este martes 25 de noviembre, que los mexicanos Lucero y Manuel Mijares vendrán a Ecuador para ofrecer un show.

De acuerdo a su sitio web, el concierto está programado para el sábado 7 de marzo del 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

Prepárate para cantar, vibrar y emocionarte con una producción de clase mundial, cuidada en cada detalle.

Este concierto promete celebrar el amor, la música y la conexión con el público.

La productora invita a vivir la magia de dos voces legendarias en un mismo escenario. Las fechas de preventa y venta de entradas aún no se ha hecho pública, pero se espera que empiece las próximas semanas.

La empresa también anunció que el 2 de mayo los artistas puertorriqueños Justin Quiles, Lennox y Lenny Tavárez, ofrecerán una presentación en conjunto en el mismo espacio.

La venta de entradas para ambas fechas están pendientes de anuncio al público.