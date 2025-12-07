Una obra de comedia de Shakespeare llega a Quito con funciones de 'montaje histórico'

La obra de Shakespeare llega a Quito de la mano de César Salazar.

Shakespeare llega a Quito. La obra 'Noche de reyes, o Lo que quieran' se presentará en la capital ecuatoriana con un "montaje histórico".

Esta clásica comedia de William Shakespeare llega al escenario de la mano del actor y director César Salazar. Un viaje hasta los años 1600 sin usar máquina del tiempo.

Desafiando modas, crisis culturales y hasta incendios accidentales por un cañón mal disparado, esta tragicomedia mezcla gemelos perdidos, identidades cruzadas, amores imposibles y suficiente confusión para hacer colapsar a muchos.

Esta obra consta de cinco actos a lo largo de dos horas que prometen humor, confusión y un desenlace que hará reír a más de uno. Este es un enredo amoroso de estilo telenovelesco del renacimiento.

La obra se presentará en el Teatro Victoria, en el Pinar Alto, los fines de semana del 13, 14, 20 y 21 de diciembre. Las funciones de sábado serán a las 20:00 y el domingo a las 16:00.

"Noche de reyes o lo que quieran" cuenta la historia de Viola y Sebastián, hermanos gemelos que naufragan, sobreviven, se separan y asumen que el otro murió.

Viola se disfraza de hombre en Iliria y adopta el nombre de Cesario para entrar en el servicio del duque Orsino, quien está muy ocupado mandando mensajes de amor a Olivia, una condesa que vive de luto y se niega a ver a alguien.

Sin embargo, la condesa cambia de opinión al conocer a Cesario, ante quien cae rendida. Viola suspira por Orsino en secreto y, en el momento justo, Sebastián regresa para que la confusión se vuelva oficialmente inmanejable.

El elenco recrea el clásico maquillaje blanco de plomo con técnicas más modernas y seguras. La teatralidad renacentista es una garantía en esta obra.

La escenografía es real y mantiene un solo fondo. No hay efectos digitales, sino una estructura de madera con varios accesos.

La música acompaña la experiencia para mantener la magia de la época isabelina. La iluminación hecha con velas en el Renacimiento ahora es recreada de manera tenue.

El elenco está conformado por los actores Alfredo Espinosa, Javier Taco, Pablo Aguirre, Juan Pablo Acosta, Javier Campaña, José Miguel Sandoval, Gonzalo Nuñez Caviedes, Andrés Oviedo, Isaac Montoya y César Salazar.