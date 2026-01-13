Ecuador logra un lugar en la lista de 52 destinos para visitar en 2026 del New York Times

La cuenca del río Pastaza fue seleccionada por el New York Times entre los 52 lugares para visitar en 2026.

La famosa y esperada lista '52 Places to Go' del New York Times con los destinos turísticos seleccionados para el 2026 fue publicada este martes 13 de enero de 2026.

Ecuador logró un espacio en la prestigiosa lista del medio de comunicación estadounidense.

La lista ubica en el puesto 47 a la cuenca del río Pastaza, en la amazonía ecuatoriana, ubicada entre las provincias de Tungurahua y Pastaza.

