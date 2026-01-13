Ecuador logra un lugar en la lista de 52 destinos para visitar en 2026 del New York Times
La lista de los 52 destinos para visitar en el año es publicada por el New York Times y es una guía infaltable para viajeros.
La cuenca del río Pastaza fue seleccionada por el New York Times entre los 52 lugares para visitar en 2026.
Actualizada:
13 ene 2026 - 13:17
La famosa y esperada lista '52 Places to Go' del New York Times con los destinos turísticos seleccionados para el 2026 fue publicada este martes 13 de enero de 2026.
Ecuador logró un espacio en la prestigiosa lista del medio de comunicación estadounidense.
La lista ubica en el puesto 47 a la cuenca del río Pastaza, en la amazonía ecuatoriana, ubicada entre las provincias de Tungurahua y Pastaza.
Esa es la lista de los 52 lugares seleccionados:
- La América revolucionaria
- Varsovia, Polonia
- Bangkok, Tailandia
- Península Osa, Costa Rica
- Bandhavgarh, India
- Dallas, Texas, (EEUU)
- Orán, Argelia
- Ruta 66, (EEUU)
- Saba, Caribe
- Poblenou, Barcelona
- Las otras montañas de Nepal
- Bayreuth, Alemania
- Las Montañas Rocosas canadienses en tren
- Top End, Australia
- Penang, Malasia
- Los Ángeles, California, (EEUU)
- Nagasaki, Japón
- Breuil-Cervinia, Italia
- Memphis, Tennessee, (EEUU)
- Armenia
- La España de Sorolla
- La Inglaterra de Winnie-the-Pooh
- Seychelles
- Inhotim, Brasil
- Islandia
- Islas de Sanibel y Captiva, Florida, (EEUU)
- Hyde Park, Chicago
- Islas Traena, Noruega
- Miches, República Dominicana
- Portland, Oregón, (EEUU)
- Montañas Tien Shan, Kirguistán
- Assisi, Italia
- Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, Alaska, (EEUU)
- Vietnam Querétaro, México
- Medora, Dakota del Norte, (EEUU)
- Camiguin, Filipinas
- Mesenia, Grecia
- Guyana Deer Valley, Utah, (EEUU)
- Yunnan, China
- Bentonville, Arkansas, (EEUU)
- Cabo Froward, Chile
- Génova, Italia
- Dongseo Trail, Corea del Sur
- Okinawa, Japón
- Río Pastaza Watershed, Ecuador
- Área de Conservación de Ngorongoro, Tanzania
- Melbourne, Australia
- Virginia Beach, Virginia,(EEUU)
- Big Sur, California, (EEUU)
- Mon, Dinamarca
