'Siempre serás mi niño pequeño': El mensaje de Georgina a Cristiano Jr.

Cristiano Jr., el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, celebró su cumpleaños número 16 rodeado de familiares y amigos.

La fecha estuvo marcada por un emotivo mensaje de Georgina Rodríguez, quien compartió imágenes y palabras dedicadas al adolescente.

A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria expresó el cariño que siente por el joven con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Siempre serás mi niño pequeño": La emotiva dedicatoria

"Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos", escribió.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías y videos que muestran distintos momentos compartidos entre Georgina y Cristiano Jr. durante los últimos años.

Las imágenes reflejan la cercanía que mantiene la familia mientras el joven continúa creciendo bajo la atención mediática que rodea a su padre.

'Pool party' y mariachis

El cumpleaños fue celebrado con una 'pool party' junto a amigos y familiares. Tras apagar las velas y recibir los aplausos de los asistentes, Cristiano Jr. fue sorprendido con la llegada de un grupo de mariachis que interpretó el tradicional "Feliz Cumpleaños".

El gesto preparado por Georgina generó una reacción especial en el adolescente, quien agradeció el momento con sonrisas y miradas dirigidas a su familia. Posteriormente, posó para varias fotografías junto a sus invitados y los músicos que participaron en la celebración.

Cristiano Jr celebrates his 16th Birthday. ❤️ pic.twitter.com/ekilY1wqsC — TC (@totalcristiano) June 19, 2026

Cristiano Ronaldo concentrado con Portugal

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo permanece concentrado con la selección de Portugal en Estados Unidos.

A pesar de la distancia, el futbolista forma parte de los mensajes y muestras de cariño compartidas durante el cumpleaños de su hijo mayor.

Con 16 años recién cumplidos, Cristiano Jr. continúa despertando interés entre millones de seguidores alrededor del mundo.

Su crecimiento personal y deportivo sigue siendo observado de cerca por quienes siguen la trayectoria de la familia Ronaldo.